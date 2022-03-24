У лікарнях України завантаженість коронавірусних ліжок перевищила 67%

14:10 31 жовтня Київ, Україна

При такому зростанні захворюваності, яке ми спостерігаємо в останні дні, може незабаром постати питання браку лікарняних ліжок для коронавірусних хворих. Уже зараз в Україні немає такої області, де завантаженість лікарняних ліжок була б нижчою за 50%. Загалом, показник завантаженості лікарняних ліжок по країні вже становить 67,2%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація з лікарняними ліжками склалася в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.

Найкраще, якщо можна так висловитися, йде справа в Тернопільській області, де зайняті 54,9% ліжок.

Крім того, у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 246,4 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 467,7. У Києві показник становить 254,3.

Як повідомлялося, в Україні вчора було виявлено майже 8,8 тисячі випадків зараження, що є новим антирекордом.