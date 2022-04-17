В Академії наук назвали регіони з тривожними показниками коронавірусу

Найбільша кількість інфікованих коронавірусом, а також зростання госпіталізацій зафіксоване в Одеській, Київській та Сумській областях.
Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 20 липня, на сайті Національної академії наук (НАН) України огляді епідемічної ситуації.
Відзначається, що три українські регіони є епіцентрами захворюваності на коронавірус.
В Одеській області стрімко зростає кількість позитивних ПЛР-тестів (на 41% за тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.
У той самий час в Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій і позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.
Крім того, в Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.
Відзначається, що три українські регіони є епіцентрами захворюваності на коронавірус.
В Одеській області стрімко зростає кількість позитивних ПЛР-тестів (на 41% за тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.
У той самий час в Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій і позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.
Крім того, в Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.
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