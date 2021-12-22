В африканській Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями

Під час проходження стандартної процедури тестування в аеропорту Анголи, у трьох туристів з Танзанії виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями.
Препринт наукового дослідження був опублікований на порталі medrxiv.
У березні цього року автори дослідження отримали 118 зразків мазків з носоглотки, зібраних в період з червня 2020 року по лютий 2021 року.
У березні цього року автори дослідження отримали 118 зразків мазків з носоглотки, зібраних в період з червня 2020 року по лютий 2021 року.
Новий штам коронавірусу отримав тимчасову назву A.VOI.V2. У послідовності його ДНК знайдена 31 заміна амінокислот (важливі функціональні заміни), 11 з яких в шипах вірусу. Також виявлені три делеції, тобто перебудови в хромосомах, при яких випадає один або декілька з їхніх ділянок.
"Хоча ми виявили лише три випадки захворювання цим новим штамом, це вимагає термінового розслідування, оскільки в країні, де цей штам був виявлений, епідемія в значній мірі не задокументована і існує мало заходів громадської охорони здоров'я для запобігання поширенню всередині країни і за її межами", - йдеться в повідомленні.
Варіант SARS-CoV-2 з великою кількістю змін може бути заразнішим або краще придушувати імунний захист організму. Для порівняння: у "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу мутацій вдвічі менше.
"Хоча ми виявили лише три випадки захворювання цим новим штамом, це вимагає термінового розслідування, оскільки в країні, де цей штам був виявлений, епідемія в значній мірі не задокументована і існує мало заходів громадської охорони здоров'я для запобігання поширенню всередині країни і за її межами", - йдеться в повідомленні.
Варіант SARS-CoV-2 з великою кількістю змін може бути заразнішим або краще придушувати імунний захист організму. Для порівняння: у "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу мутацій вдвічі менше.
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