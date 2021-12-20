В аеропорту "Київ" відкрили пункт ПЛР-тестування

20:28 29 липень Київ, Україна

В аеропорту "Київ" з'явився пункт для ПЛР-тестування на Covid-19



У міжнародному аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського з'явився пункт для ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Про це повідомив відділ комунікації аеропорту на сторінці в Facebook.



Тестування проводять в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу "А". Аналізи забирають співробітники приватної клініки. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир. Результат дослідження надходить на е-мейл пасажира протягом 24 годин.



Послуга буде не безкоштовною. За це доведеться заплатити 1,7 тисячі гривень.



Нагадаємо, президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне заявив, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію, в якій можна здати тести на антитіла і ПЛР-тести. Поки що перевіряти будуть тільки льотні екіпажі МАУ.