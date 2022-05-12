В USAID запевнили, що Україна отримає вакцину однією з перших

06:48 11 грудня Київ, Україна

В адміністрації USAID гарантували Україні технічну підтримку в питаннях масової вакцинації і пріоритетність в отриманні вакцини.



Про це повідомляє пресслужба посольства України в США.



Як повідомляється, посол України в США Володимир Єльченко в ході відеоконференції з помічником адміністратора USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) з питань Європи та Євразії Броком Бірманом і його старшою заступницею Марго Елліс обговорили питання надання Україні технічної допомоги для проведення вакцинації населення проти COVID-19 і створення в країні відповідної для цього інфраструктури.



Представники Агентства запевнили, що Україна знаходиться серед пріоритетів USAID.



Також сторони домовилися про подальшу координацію зусиль, спрямованих на надання гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні у зв'язку з COVID-19.