У Worldometers повідомили про 47,9 млн осіб, які впоралися з коронавірусом

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, в світі впоралися з інфекцією і повністю побороли COVID-19 більш 47,9 млн осіб.
Станом на ранок 10 грудня в світі зафіксовано 69 240 196 випадків інфікування, з них 643 472 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 575 819 осіб, з них 12 260 за минулу добу.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Великобританія, Франція та Італія.
Станом на ранок 10 грудня в світі зафіксовано 69 240 196 випадків інфікування, з них 643 472 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 575 819 осіб, з них 12 260 за минулу добу.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Великобританія, Франція та Італія.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі