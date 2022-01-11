У Pfizer обіцяють вакцину від Omicron до березня

Pfizer очікує, що вакцина проти Covid-19, націлена на варіант Omicron, буде готова у березні, заявив голова компанії у понеділок.
Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що Pfizer вже зайнялася виробництвом вакцин проти нового штаму Омікрон, оскільки виник великий інтерес з боку урядів, оскільки влада бореться з величезною кількістю випадків зараження Covid-19, включаючи велику кількість «проривних» випадків Omicron серед вакцинованих груп населення.
"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла у Мережі.
Бурла сказав, що чинний режим двох щеплень і бустерної дози забезпечує розумний захист від серйозних наслідків для здоров'я від Omicron.
Але вакцина, орієнтована безпосередньо на варіант Omicron, також захистить від проривних інфекцій штаму, який виявився дуже заразним.
В окремому інтерв'ю CNBC у понеділок генеральний директор Moderna Стефан Бансел сказав, що компанія готує бустер, який може впоратися з Omicron та іншими новими штамами до осені 2022 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі