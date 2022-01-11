У Pfizer обіцяють вакцину від Omicron до березня

07:39 11 січень Київ, Україна

Pfizer очікує, що вакцина проти Covid-19, націлена на варіант Omicron , буде готова у березні, заявив голова компанії у понеділок.



Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що Pfizer вже зайнялася виробництвом вакцин проти нового штаму Омікрон, оскільки виник великий інтерес з боку урядів, оскільки влада бореться з величезною кількістю випадків зараження Covid-19, включаючи велику кількість «проривних» випадків Omicron серед вакцинованих груп населення.



"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла у Мережі.



Бурла сказав, що чинний режим двох щеплень і бустерної дози забезпечує розумний захист від серйозних наслідків для здоров'я від Omicron.



Але вакцина, орієнтована безпосередньо на варіант Omicron, також захистить від проривних інфекцій штаму, який виявився дуже заразним.



В окремому інтерв'ю CNBC у понеділок генеральний директор Moderna Стефан Бансел сказав, що компанія готує бустер, який може впоратися з Omicron та іншими новими штамами до осені 2022 року.