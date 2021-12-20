У 10 областях червоної зони свята можуть пройти з обмеженнями

11:49 12 грудень Київ, Україна

Байдуже ставлення багатьох громадян України до вакцинації та дотримання маскового режиму може швидко перерости у зовсім небайдуже ставлення до карантинних заборон під час масових різдвяних святкувань.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, станом на 12 грудня 10 областей все ще залишаються у червоній карантинній зоні. У жовтій зоні – Київ та 12 областей, у помаранчевій – два регіони.

У червоній зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

До жовтої зони, окрім столиці, увійшли: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

В помаранчевій знаходяться Донецька та Закарпатська області.

Додамо, що у МОЗ розповіли, як отримати "вакцинальну тисячу" не через Дію. У додатку гроші можна буде отримати вже з 19 грудня, а альтернативний механізм нарахування виплат стане доступним пізніше.