Вже близько 15 млн українців зробили COVID-щеплення

11:21 16 січень Київ, Україна

Незважаючи на те, що вчора, у вихідний день, кількість щеплених від коронавірусу була меншою, ніж у п'ятницю, за даними МОЗ, провакцинувалися 39 769 осіб.

У суботу першу дозу отримали 13 043 особи, другу дозу – 18 760, додаткову дозу ввели для 214 осіб, бустерну дозу отримали 7 752 особи.

Щеплення проводили 411 мобільних бригад з імунізації, 2423 пункти щеплень і 436 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer – 29 445. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 5808, Moderna – 3558 та AstraZeneca – 958.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 особи, з них отримали першу дозу – 14 985 041, отримали дві дози – 14 259 590, додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.. Усього проведено 29 349 091 щеплення.

Число щеплень від COVID-19 в регіонах України (друга доза):

  • Київ – 2359
  • Вінницька – 477
  • Волинська – 413
  • Дніпропетровська – 895
  • Донецька – 984
  • Житомирська – 291
  • Закарпатська – 699
  • Запорізька – 702
  • Івано-Франківська – 422
  • Київська – 695
  • Кіровоградська – 542
  • Луганська – 213
  • Львівська – 1386
  • Миколаївська – 300
  • Одеська – 1492
  • Полтавська – 696
  • Рівненська – 267
  • Сумська – 277
  • Тернопільська – 701
  • Харківська – 2829
  • Херсонська – 401
  • Хмельницька – 357
  • Черкаська – 476
  • Чернівецька – 539
  • Чернігівська – 347

Нагадаємо, цього тижня в Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19.. Інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.

Також МОЗ назвало терміни COVID-вакцинації дітей від п'яти років. У країні вже провакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.