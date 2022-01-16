Вже близько 15 млн українців зробили COVID-щеплення

11:21 16 січень Київ, Україна

Незважаючи на те, що вчора, у вихідний день, кількість щеплених від коронавірусу була меншою, ніж у п'ятницю, за даними МОЗ, провакцинувалися 39 769 осіб.

У суботу першу дозу отримали 13 043 особи, другу дозу – 18 760, додаткову дозу ввели для 214 осіб, бустерну дозу отримали 7 752 особи.

Щеплення проводили 411 мобільних бригад з імунізації, 2423 пункти щеплень і 436 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer – 29 445. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 5808, Moderna – 3558 та AstraZeneca – 958.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 особи, з них отримали першу дозу – 14 985 041, отримали дві дози – 14 259 590, додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.. Усього проведено 29 349 091 щеплення.

Число щеплень від COVID-19 в регіонах України (друга доза):

Київ – 2359

Вінницька – 477

Волинська – 413

Дніпропетровська – 895

Донецька – 984

Житомирська – 291

Закарпатська – 699

Запорізька – 702

Івано-Франківська – 422

Київська – 695

Кіровоградська – 542

Луганська – 213

Львівська – 1386

Миколаївська – 300

Одеська – 1492

Полтавська – 696

Рівненська – 267

Сумська – 277

Тернопільська – 701

Харківська – 2829

Херсонська – 401

Хмельницька – 357

Черкаська – 476

Чернівецька – 539

Чернігівська – 347

Нагадаємо, цього тижня в Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19.. Інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.

Також МОЗ назвало терміни COVID-вакцинації дітей від п'яти років. У країні вже провакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.