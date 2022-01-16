Вже близько 15 млн українців зробили COVID-щеплення

Незважаючи на те, що вчора, у вихідний день, кількість щеплених від коронавірусу була меншою, ніж у п'ятницю, за даними МОЗ, провакцинувалися 39 769 осіб.
У суботу першу дозу отримали 13 043 особи, другу дозу – 18 760, додаткову дозу ввели для 214 осіб, бустерну дозу отримали 7 752 особи.
Щеплення проводили 411 мобільних бригад з імунізації, 2423 пункти щеплень і 436 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer – 29 445. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 5808, Moderna – 3558 та AstraZeneca – 958.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 особи, з них отримали першу дозу – 14 985 041, отримали дві дози – 14 259 590, додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.. Усього проведено 29 349 091 щеплення.
Число щеплень від COVID-19 в регіонах України (друга доза):
- Київ – 2359
- Вінницька – 477
- Волинська – 413
- Дніпропетровська – 895
- Донецька – 984
- Житомирська – 291
- Закарпатська – 699
- Запорізька – 702
- Івано-Франківська – 422
- Київська – 695
- Кіровоградська – 542
- Луганська – 213
- Львівська – 1386
- Миколаївська – 300
- Одеська – 1492
- Полтавська – 696
- Рівненська – 267
- Сумська – 277
- Тернопільська – 701
- Харківська – 2829
- Херсонська – 401
- Хмельницька – 357
- Черкаська – 476
- Чернівецька – 539
- Чернігівська – 347
Нагадаємо, цього тижня в Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19.. Інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.
Також МОЗ назвало терміни COVID-вакцинації дітей від п'яти років. У країні вже провакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.
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