Вже за 6-8 тижнів «Омікроном» заразиться половина населення Європи - ВООЗ

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге спрогнозував, що вже за 6-8 тижнів новим штамом коронавірусу «Омікрон» заразиться половина населення Європи.
Також представники ВООЗ відкинули припущення, що до коронавірусу - через його поширеність та зменшення летальності - можна ставитися як до грипу і вважати його ендемічною хворобою, а не пандемією, тому не потрібно фіксувати кожен випадок та тестувати людей, які не мають симптомів.
Представниця ВООЗ у Європі Кетрін Смолвуд наголосила, що для цього потрібно, щоб вірус був прогнозованим.. "У нас все ще велика невизначеність, і вірус мутує дуже швидко, що складає нові виклики. Ми точно не можемо назвати ситуацію ендемічною", - сказала Смолвуд.
Хоча вважається, що «Омікрон» переноситься менш важко, медики попереджають, що величезна кількість випадків зараження може спричинити перевантаження лікарень, частина з яких вже призупинила виконання планових процедур через наплив пацієнтів в умовах нестачі персоналу.
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