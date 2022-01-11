Вже за 6-8 тижнів «Омікроном» заразиться половина населення Європи - ВООЗ

17:48 11 січень Київ, Україна

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге спрогнозував, що вже за 6-8 тижнів новим штамом коронавірусу «Омікрон» заразиться половина населення Європи.

«На початку 2022 року країни Європи та Центральної Азії досі під сильним тиском через COVID-19.. Сьогодні штам «Омікрон» представляє нову приливну хвилю, що охоплює регіон на додаток до хвилі «Дельти», з якою всі країни зіштовхнулися наприкінці 2021 року», - сказав Клюге.

Також представники ВООЗ відкинули припущення, що до коронавірусу - через його поширеність та зменшення летальності - можна ставитися як до грипу і вважати його ендемічною хворобою, а не пандемією, тому не потрібно фіксувати кожен випадок та тестувати людей, які не мають симптомів.



Представниця ВООЗ у Європі Кетрін Смолвуд наголосила, що для цього потрібно, щоб вірус був прогнозованим.. "У нас все ще велика невизначеність, і вірус мутує дуже швидко, що складає нові виклики. Ми точно не можемо назвати ситуацію ендемічною", - сказала Смолвуд.



Хоча вважається, що «Омікрон» переноситься менш важко, медики попереджають, що величезна кількість випадків зараження може спричинити перевантаження лікарень, частина з яких вже призупинила виконання планових процедур через наплив пацієнтів в умовах нестачі персоналу.