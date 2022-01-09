Вже 14,8 млн українців убезпечили себе, зробивши щеплення від коронавірусу

В Україні не припиняється імунізація населення проти коронавірусу. За даними МОЗ, за добу вакцинувалися проти коронавірусу 26 950 осіб. Першу дозу отримали 7018 осіб, другу – 17425 українців.
Зазначається, що додаткову дозу отримали 314 осіб, а бустерну – 2 193 особи.
Найбільше за добу вакцинувалися жителі Харківської (3404) та Дніпропетровської (1370) областей, найменше COVID-уколів зроблено на Хмельниччині (183).
Імунізовано за 8 січня:
- Київ – 1079
- Вінницька – 475
- Волинська – 380
- Дніпропетровська – 1370
- Донецька – 1103
- Житомирська – 368
- Закарпатська – 304
- Запорізька – 1013
- Івано-Франківська – 333
- Київська – 592
- Кіровоградська – 608
- Луганська – 1270
- Львівська – 355
- Миколаївська – 270
- Одеська – 1087
- Полтавська – 878
- Рівненська – 601
- Сумська – 248
- Тернопільська – 579
- Харківська – 3404
- Херсонська – 635
- Хмельницька – 183
- Черкаська – 420
- Чернівецька – 611
- Чернігівська – 259
З початку кампанії з вакцинації в країні від COVID-19 щеплено 14 807 336 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 особи, дві дози – 13 968 123 особи.. Також додаткову дозу отримали 6101 особа, а бустерну - 18409 осіб.
Загалом проведено 28 799 967 щеплень.
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