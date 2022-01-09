Вже 14,8 млн українців убезпечили себе, зробивши щеплення від коронавірусу

10:42 09 січень Київ, Україна

В Україні не припиняється імунізація населення проти коронавірусу. За даними МОЗ, за добу вакцинувалися проти коронавірусу 26 950 осіб. Першу дозу отримали 7018 осіб, другу – 17425 українців.

Зазначається, що додаткову дозу отримали 314 осіб, а бустерну – 2 193 особи.

Найбільше за добу вакцинувалися жителі Харківської (3404) та Дніпропетровської (1370) областей, найменше COVID-уколів зроблено на Хмельниччині (183).

Імунізовано за 8 січня:

  • Київ – 1079
  • Вінницька – 475
  • Волинська – 380
  • Дніпропетровська – 1370
  • Донецька – 1103
  • Житомирська – 368
  • Закарпатська – 304
  • Запорізька – 1013
  • Івано-Франківська – 333
  • Київська – 592
  • Кіровоградська – 608
  • Луганська – 1270
  • Львівська – 355
  • Миколаївська – 270
  • Одеська – 1087
  • Полтавська – 878
  • Рівненська – 601
  • Сумська – 248
  • Тернопільська – 579
  • Харківська – 3404
  • Херсонська – 635
  • Хмельницька – 183
  • Черкаська – 420
  • Чернівецька – 611
  • Чернігівська – 259

З початку кампанії з вакцинації в країні від COVID-19 щеплено 14 807 336 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 особи, дві дози – 13 968 123 особи.. Також додаткову дозу отримали 6101 особа, а бустерну - 18409 осіб.

Загалом проведено 28 799 967 щеплень.