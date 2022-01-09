Вже 14,8 млн українців убезпечили себе, зробивши щеплення від коронавірусу

10:42 09 січень Київ, Україна

В Україні не припиняється імунізація населення проти коронавірусу. За даними МОЗ, за добу вакцинувалися проти коронавірусу 26 950 осіб. Першу дозу отримали 7018 осіб, другу – 17425 українців.

Зазначається, що додаткову дозу отримали 314 осіб, а бустерну – 2 193 особи.

Найбільше за добу вакцинувалися жителі Харківської (3404) та Дніпропетровської (1370) областей, найменше COVID-уколів зроблено на Хмельниччині (183).

Імунізовано за 8 січня:

Київ – 1079

Вінницька – 475

Волинська – 380

Дніпропетровська – 1370

Донецька – 1103

Житомирська – 368

Закарпатська – 304

Запорізька – 1013

Івано-Франківська – 333

Київська – 592

Кіровоградська – 608

Луганська – 1270

Львівська – 355

Миколаївська – 270

Одеська – 1087

Полтавська – 878

Рівненська – 601

Сумська – 248

Тернопільська – 579

Харківська – 3404

Херсонська – 635

Хмельницька – 183

Черкаська – 420

Чернівецька – 611

Чернігівська – 259

З початку кампанії з вакцинації в країні від COVID-19 щеплено 14 807 336 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 особи, дві дози – 13 968 123 особи.. Також додаткову дозу отримали 6101 особа, а бустерну - 18409 осіб.

Загалом проведено 28 799 967 щеплень.