Рівень захворювань на COVID-19 в Україні як і раніше високий

МОЗ України повідомив про 847-ми нових випадки захворювання на коронавірус за минулу добу. В цілому, по країні вже четверту добу рівень захворюваності перевищує 800 випадків заражень COVID-19. Статистика така: в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я повідомило про 809 нових інфікованих, в четвер - про 848, а в середу - про 836.

За останню добу найбільше нових випадків виявили у Львівській області (137), Києві (108) та Івано-Франківській області (76).

Загальна кількість заражених в Україні досягла 58 111. При цьому за добу одужали 756 чоловік - всього 30 525 с початку пандемії.

Також, за останні 22 години помер 21 пацієнт з коронавірусу. Кількість жертв пандемії в Україні тепер становить 1 477.

Захворюваність на коронавірус по регіонах України: Вінницька область - 2271 (+18) Волинська область - 3219 (31) Дніпропетровська область - 1183 (+9) Донецька область - 791 (10) Житомирська область - 1584 (+4) Закарпатська область - 4318 (+89) Запорізька область - 665 (7) Івано-Франківська область - 3385 (+76) Кіровоградська область - 677 (0) Київ - 6797 (+108) Київська область - 3229 (45) Львівська область - 7891 (+137) Луганська область - 105 (+5) Миколаївська область - 510 (+6) Одеська область - 2 492 (+57) Полтавська область - 348 (+1) Рівненська область - 5015 (+75) Сумська область - 355 (+3) Тернопільська область - 2394 (+36) Харківська область - 2971 (+62) Херсонська область - 209 (+2) Хмельницька область - 963 (+21) Чернівецька область - 5289 (27) Черкаська область - 818 (+18) Чернігівська область - 632 (0).

Напередодні в МОЗ визнали залежність приросту нових випадків COVID-19 від тестування. За словами глави відомства Максима Степанова, на даний момент частка позитивних тестів становить близько 10%.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць. При цьому умови карантину пропонується змінити.