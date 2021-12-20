Рівень захворювань на COVID-19 в Україні як і раніше високий

МОЗ України повідомив про 847-ми нових випадки захворювання на коронавірус за минулу добу. В цілому, по країні вже четверту добу рівень захворюваності перевищує 800 випадків заражень COVID-19. Статистика така: в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я повідомило про 809 нових інфікованих, в четвер - про 848, а в середу - про 836.
За останню добу найбільше нових випадків виявили у Львівській області (137), Києві (108) та Івано-Франківській області (76).
Загальна кількість заражених в Україні досягла 58 111. При цьому за добу одужали 756 чоловік - всього 30 525 с початку пандемії.
Також, за останні 22 години помер 21 пацієнт з коронавірусу. Кількість жертв пандемії в Україні тепер становить 1 477.
Напередодні в МОЗ визнали залежність приросту нових випадків COVID-19 від тестування. За словами глави відомства Максима Степанова, на даний момент частка позитивних тестів становить близько 10%.
Раніше повідомлялося, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць. При цьому умови карантину пропонується змінити.
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