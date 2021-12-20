Рівень захворювань на COVID-19 в Україні як і раніше високий

10:18 18 липень Київ, Україна

МОЗ України повідомив про 847-ми нових випадки захворювання на коронавірус за минулу добу. В цілому, по країні вже четверту добу рівень захворюваності перевищує 800 випадків заражень COVID-19. Статистика така: в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я повідомило про 809 нових інфікованих, в четвер - про 848, а в середу - про 836.

За останню добу найбільше нових випадків виявили у Львівській області (137), Києві (108) та Івано-Франківській області (76).

Загальна кількість заражених в Україні досягла 58 111. При цьому за добу одужали 756 чоловік - всього 30 525 с початку пандемії.

фото: смертность от коронавирусной инфекции остается высокой

Також, за останні 22 години помер 21 пацієнт з коронавірусу. Кількість жертв пандемії в Україні тепер становить 1 477.

Захворюваність на коронавірус по регіонах України:

Вінницька область - 2271 (+18)

Волинська область - 3219 (31)

Дніпропетровська область - 1183 (+9)

Донецька область - 791 (10)

Житомирська область - 1584 (+4)

Закарпатська область - 4318 (+89)

Запорізька область - 665 (7)

Івано-Франківська область - 3385 (+76)

Кіровоградська область - 677 (0)

Київ - 6797 (+108)

Київська область - 3229 (45)

Львівська область - 7891 (+137)

Луганська область - 105 (+5)

Миколаївська область - 510 (+6)

Одеська область - 2 492 (+57)

Полтавська область - 348 (+1)

Рівненська область - 5015 (+75)

Сумська область - 355 (+3)

Тернопільська область - 2394 (+36)

Харківська область - 2971 (+62)

Херсонська область - 209 (+2)

Хмельницька область - 963 (+21)

Чернівецька область - 5289 (27)

Черкаська область - 818 (+18)

Чернігівська область - 632 (0).

Напередодні в МОЗ визнали залежність приросту нових випадків COVID-19 від тестування. За словами глави відомства Максима Степанова, на даний момент частка позитивних тестів становить близько 10%.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць. При цьому умови карантину пропонується змінити.