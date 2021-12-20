Рівень захворюваності коронавірусів в країні залишається високим

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу додалися 920 хворих коронавірусів. Днем раніше був зафіксований антирекорд - 1106 випадків.
Таким чином, добовий приріст захворюваності знизився. На жаль, знизилася і динаміка одужання.
Загальна кількість інфікувань коронавірусів в Україні станом на 26 липня досягла 64849.
Одужали за час пандемії 35807 (+310 за добу), померли - 1605 (+15).
Статистика по регіонах:
Вінницька область - 2549 (+37)
Волинська область - 3560 (+57)
Дніпропетровська область - 1329 (+12)
Донецька область - 850 (+8)
Житомирська область - 1709 (+18)
Закарпатська область - 4841 (+67)
Запорізька область - 734 (+9)
Івано-Франківська область - 4025 (+88)
Кіровоградська область - 693 (+3)
Київ - 7620 (+95)
Київська область - 3503 (+42)
Львівська область - 8832 (+130)
Луганська область - 120 (+1)
Миколаївська область - 546 (+7)
Одеська область - 2907 (+61)
Полтавська область - 394 (+6)
Рівненська область - 5623 (+81)
Сумська область - 430 (+19)
Тернопільська область - 2725 (+53)
Харківська область - 3381 (+39)
Херсонська область - 219 (0)
Хмельницька область - 1059 (+22)
Чернівецька область - 5592 (+44)
Черкаська область - 897 (0)
Чернігівська область - 711 (+21)
Число інфікованих коронавірусів в світі з початку пандемії перевищило 16 млн осіб.
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