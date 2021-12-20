Рівень захворюваності коронавірусів в країні залишається високим

12:06 26 липень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу додалися 920 хворих коронавірусів. Днем раніше був зафіксований антирекорд - 1106 випадків.

Таким чином, добовий приріст захворюваності знизився. На жаль, знизилася і динаміка одужання.

Загальна кількість інфікувань коронавірусів в Україні станом на 26 липня досягла 64849.

Одужали за час пандемії 35807 (+310 за добу), померли - 1605 (+15).

Статистика по регіонах:

Вінницька область - 2549 (+37)

Волинська область - 3560 (+57)

Дніпропетровська область - 1329 (+12)

Донецька область - 850 (+8)

Житомирська область - 1709 (+18)

Закарпатська область - 4841 (+67)

Запорізька область - 734 (+9)

Івано-Франківська область - 4025 (+88)

Кіровоградська область - 693 (+3)

Київ - 7620 (+95)

Київська область - 3503 (+42)

Львівська область - 8832 (+130)

Луганська область - 120 (+1)

Миколаївська область - 546 (+7)

Одеська область - 2907 (+61)

Полтавська область - 394 (+6)

Рівненська область - 5623 (+81)

Сумська область - 430 (+19)

Тернопільська область - 2725 (+53)

Харківська область - 3381 (+39)

Херсонська область - 219 (0)

Хмельницька область - 1059 (+22)

Чернівецька область - 5592 (+44)

Черкаська область - 897 (0)

Чернігівська область - 711 (+21)

Число інфікованих коронавірусів в світі з початку пандемії перевищило 16 млн осіб.