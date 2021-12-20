Рівень захворюваності коронавірусів в країні залишається високим

12:06 26 липень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу додалися 920 хворих коронавірусів. Днем раніше був зафіксований антирекорд - 1106 випадків.

Таким чином, добовий приріст захворюваності знизився. На жаль, знизилася і динаміка одужання.

Загальна кількість інфікувань коронавірусів в Україні станом на 26 липня досягла 64849.

Одужали за час пандемії 35807 (+310 за добу), померли - 1605 (+15).

Статистика по регіонах: Вінницька область - 2549 (+37) Волинська область - 3560 (+57) Дніпропетровська область - 1329 (+12) Донецька область - 850 (+8) Житомирська область - 1709 (+18) Закарпатська область - 4841 (+67) Запорізька область - 734 (+9) Івано-Франківська область - 4025 (+88) Кіровоградська область - 693 (+3) Київ - 7620 (+95) Київська область - 3503 (+42) Львівська область - 8832 (+130) Луганська область - 120 (+1) Миколаївська область - 546 (+7) Одеська область - 2907 (+61) Полтавська область - 394 (+6) Рівненська область - 5623 (+81) Сумська область - 430 (+19) Тернопільська область - 2725 (+53) Харківська область - 3381 (+39) Херсонська область - 219 (0) Хмельницька область - 1059 (+22) Чернівецька область - 5592 (+44) Черкаська область - 897 (0) Чернігівська область - 711 (+21)

Число інфікованих коронавірусів в світі з початку пандемії перевищило 16 млн осіб.