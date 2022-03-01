Університет Хопкінса: загальна кількість жертв хвороби досягла 1,055 млн

08:05 08 жовтень Київ, Україна

Університет Джонса Хопкінса оголосив дані про ситуацію з пандемією коронавірусу, яка склалася на ранок 8 жовтня.



У світі зафіксували 36,077 млн випадків коронавірусної інфекції



Загальна кількість жертв хвороби досягла 1,055 млн, одужали вже 25,14 млн осіб.



На першому місці за поширенням хвороби залишаються США (7,55 млн хворих, 2,99 млн видужали, 211,8 тис. померлих).



У п'ятірку країн з найбільшим рівнем захворюваності входять також:



Індія - 6,757 млн хворих, 104,6 тис. померлих, 5,663 млн видужали;

Бразилія - кількість хворих перевищила 5 млн, одужали 4,5 млн осіб, померло 148,2 тис.;

Росія - 1,242 млн хворих, 21,8 тис. померлих, 991,3 тис. видужали;

Колумбія - 877 тис. хворих, майже 774 тис. видужали, 27,2 тис. померлих. У світі зафіксували 36,077 млн випадків коронавірусної інфекції COVID-19 (цілодобово раніше повідомлялося про 35,732 млн).Загальна кількість жертв хвороби досягла 1,055 млн, одужали вже 25,14 млн осіб.На першому місці за поширенням хвороби залишаються США (7,55 млн хворих, 2,99 млн видужали, 211,8 тис. померлих).У п'ятірку країн з найбільшим рівнем захворюваності входять також:Індія - 6,757 млн хворих, 104,6 тис. померлих, 5,663 млн видужали;Бразилія - кількість хворих перевищила 5 млн, одужали 4,5 млн осіб, померло 148,2 тис.;Росія - 1,242 млн хворих, 21,8 тис. померлих, 991,3 тис. видужали;Колумбія - 877 тис. хворих, майже 774 тис. видужали, 27,2 тис. померлих.



Україна в рейтингу університету залишається на 25-му місці в світі за розповсюдженням хвороби.