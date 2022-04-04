Україну від штаму Дельта може врятувати прискорена вакцинація - до 250 тис осіб на добу, - експерт

19:59 06 липня Київ, Україна

З приходом літніх відпусток і регулярних поїздок відпочивальників з України за кордон, може збільшитися кількість випадків зараження штамом Дельта.

Про це у вівторок, 6 липня, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час онлайн-брифінгу.



За його словами, минулого тижня кількість нових зареєстрованих випадків зараження на території Європи зросла на 44%. Велика частина з них - новий штам Дельта, який також нещодавно виявили і в Україні.



"Фіксується різкий спалах після довгого спаду, за яким йшли Європа і Україна. У трійку країн, які були епіцентрами спалаху - Великобританія, Португалія та Росія - додалася Іспанія", - зазначив Юрій Ганіченко.



Україна поки що перебуває на 10 місці в зеленій зоні. Показник захворюваності COVID - 1,8%, а показники смертності від хвороби і зайнятості медичних ресурсів - продовжують зменшуватися.



Однак Ганіченко переконаний, що ситуація з COVID-19 на території України може погіршитися вже в кінці липня або на початку серпня.



"Період відпусток - небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", - додав експерт.



Ганіченко зазначив, що Україні необхідно збільшити темпи вакцинації до 250 тисяч осіб на добу (в 3-4 рази більше, ніж сьогодні).