Українським медикам нараховуватимуть доплати за вакцинацію пацієнтів

11:45 13 січень Київ, Україна

В Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу, тобто насамперед сімейним лікарям. За це медпрацівникам доплачуватимуть.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.



Міністр розповів, що з 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від Covid-19. А з 1 червня – рівень вакцинації дітей до шести років згідно з календарем щеплень.



При досягненні цільових значень раз на квартал проводитиметься доплата до ставки, зазначили у МОЗ.



Первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я та інші працівники, які працюють під їхнім керівництвом.



