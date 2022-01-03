Українських рятувальників почали прищеплювати від COVID-19

В рамках програми вакцинації співробітників системи МВС від COVID-19, співробітників ДСНС почали прищеплювати від коронавірусної інфекції.
Використовуються вакцини CoronaVac і Comirnaty, імунізація для рятувальників добровільна, повідомляє пресслужба ДСНС.
Вакцинувати рятувальників будуть препаратами двох виробників - CoronaVac від Sinovac Biotech і Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.
Нагадаємо, раніше прищеплювати почали співробітників МВС. Першими щеплення отримують співробітники, які найбільше контактують з людьми - гарнізони аеропортів і підрозділи Нацгвардії в зоні ООС.
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