Українських рятувальників почали прищеплювати від COVID-19

14:51 22 квітень Київ, Україна

В рамках програми вакцинації співробітників системи МВС від COVID-19, співробітників ДСНС почали прищеплювати від коронавірусної інфекції.

Використовуються вакцини CoronaVac і Comirnaty, імунізація для рятувальників добровільна, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Серед особового складу і співробітників ДСНС вакцинація добровільна, проте необхідно розуміти, що чим швидше вдасться створити колективний імунітет, тим швидше людство зможе повернутися до звичайного ритму життя", - йдеться в повідомленні.

Вакцинувати рятувальників будуть препаратами двох виробників - CoronaVac від Sinovac Biotech і Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.



Нагадаємо, раніше прищеплювати почали співробітників МВС. Першими щеплення отримують співробітники, які найбільше контактують з людьми - гарнізони аеропортів і підрозділи Нацгвардії в зоні ООС.