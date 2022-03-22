Українські вчені наблизилися до створення вакцини від коронавірусу

21:12 28 жовтня Київ, Україна

Фахівці з українського відділу Інституту мікробіології і вірусології НАН сконструювали білок, який зможе стати основою для вакцини проти коронавірусу.



Але для проведення доклінічних випробувань прототипу вакцини проти коронавірусу необхідно 150 млн гривень.

Про це заявив глава відділу Інституту мікробіології і вірусології НАН України Микола Співак.



За словами Співака, введення цього білка піддослідним тваринам викликало стійку імунну реакцію завдяки виробленню антитіл.



Вчений стверджує, що до створення вакцини ще дуже далеко, і її прототип на базі нового білка навіть не пройшов доклінічних випробувань. На ці випробування потрібно 150 млн гривень, які, як стверджує Співак, йому пообіцяли виділити президент і прем'єр-міністр.