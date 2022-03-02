Українські лікарні отримають 200 нових апаратів ШВЛ

12:10 08 жовтень Київ, Україна

Днями МОЗ України погодив два договори на закупівлю 200 одиниць ШВЛ. Перші апарати штучної вентиляції легенів українські лікарні отримають вже в кінці жовтня. Про це сьогодні в ході брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.



Вона пояснила, що МОЗ ще в травні надав держпідприємству "Медичні закупівлі України" медико-технічні характеристики для закупівлі апаратів ШВЛ.



"30 вересня уклали договір про закупівлю апаратів ШВЛ в кількості 100 одиниць на суму 42 млн грн, 5 жовтня МОЗ погодив другий договір на закупівлю ще 100 одиниць. З кінця жовтня почнеться постачання", - зазначила Шаталова.



За її словами, тривають закупівлі та постачання іншого обладнання та медикаментів, в тому числі 161 комп'ютерного томографа.



"В цей час всі позиції, передбачені до закупівлі, знаходяться в торгах на загальну суму понад 5,5 млрд грн, є наміри укласти договори на 1,2 млрд грн. Вже укладені договори на 354 млн грн", - підкреслила Шаталова.



Вона додала, що МОЗ з фонду боротьби з COVID-19 виділив в цілому 14,345 млн грн.



У квітні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, якими схвалила створення фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. Спочатку уряд пропонував закласти в фонд 97,1 млрд грн, але народні депутати не підтримали цю ідею, в результаті було прийнято рішення зменшити розмір фонду до 64,7 млрд грн. Пізніше розмір фонду зріс до 66 млрд грн.



Згідно з рішенням уряду, гроші з фонду направляли на допомогу громадянам, в тому числі похилого віку, в зв'язку з негативними наслідками поширення на території України коронавірусу; на одноразову допомогу членам сімей працівників закладів охорони здоров'я, які загинули від COVID-19; інші заходи, спрямовані на боротьбу зі спалахом інфекції.