Українська ковід-вакцина майже готова до клінічних випробувань
16:59 18 грудня Київ, Україна
Доклінічні випробування української ковід-вакцини успішно пройдені, настав час виробництва мінімум 100 тис. доз нашої вакцини і подальше її клінічне випробування.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
.
"Що стосується кандидата в вакцини... ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз йде процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні провести ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань, - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - сказав Степанов.
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