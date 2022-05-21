Українська ковід-вакцина майже готова до клінічних випробувань

Доклінічні випробування української ковід-вакцини успішно пройдені, настав час виробництва мінімум 100 тис. доз нашої вакцини і подальше її клінічне випробування.

"Що стосується кандидата в вакцини... ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз йде процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні провести ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань, - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - сказав Степанов.