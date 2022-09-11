Українці продовжують порушувати режим самоізоляції
15:22 12 червня Київ, Україна
Українці порушили режим самоізоляції більш ніж 2200 разів.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов
повідомив під час брифінгу.
«За тією статистикою, яку я знаю: чи контролюється (процес обсервації - ред.) В тому числі через додаток« Дій. В будинку". Загальна кількість порушень за весь час, по-моєму, більше 2200. Відповідно, штрафи накладаються національною поліцією. 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам'ятаю по Міністерству внутрішніх справ », - сказав Максим Степанов, відповідаючи на питання, скільки зафіксовано порушень режиму самоізоляції.
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