Українці продовжують порушувати режим самоізоляції

Українці порушили режим самоізоляції більш ніж 2200 разів.

«За тією статистикою, яку я знаю: чи контролюється (процес обсервації - ред.) В тому числі через додаток« Дій. В будинку". Загальна кількість порушень за весь час, по-моєму, більше 2200. Відповідно, штрафи накладаються національною поліцією. 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам'ятаю по Міністерству внутрішніх справ », - сказав Максим Степанов, відповідаючи на питання, скільки зафіксовано порушень режиму самоізоляції.