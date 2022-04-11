Українці візьмуть участь у випробуванні ізраїльської вакцини

12:08 13 липня Київ, Україна

Ізраїльську вакцину Brilife компанії NRx Pharmaceuticals протестують на українцях і грузинах.
 
Про це повідомляє The times of Israel.

У цих країнах відбудеться третій етап клінічних випробувань вакцини.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив надію, що ця співпраця допоможе завершити розробку вакцини і зробить Ізраїль виробником власного препарату, який буде реалізовуватися і в комерційній сфері.
"Ми переконалися, що коронавірус нікуди не дінеться і буде з нами ще довгий час. Це дозволить Ізраїлю самостійно виробляти вакцину", - сказав він.
Ізраїльська вакцина створена на базі вже наявного вірусу (везикулярного стоматиту), на якому за допомогою генної інженерії наростили шип-білок уханьського коронавірусу, що дозволяє вакцині проникати в клітини організму і викликати відповідну реакцію - вироблення тіл на присутність цього самого білкового шипа.

Клінічні випробування вакцини почалися 1 листопада минулого року.

Також стало відомо, що в Україні хочуть випробувати шведський препарат від COVID-19. Біотехнологічна компанія Cyxone подала заявку на проведення в Україні таких випробувань.