Українці візьмуть участь у випробуванні ізраїльської вакцини

Ізраїльську вакцину Brilife компанії NRx Pharmaceuticals протестують на українцях і грузинах.
Про це повідомляє The times of Israel.
У цих країнах відбудеться третій етап клінічних випробувань вакцини.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив надію, що ця співпраця допоможе завершити розробку вакцини і зробить Ізраїль виробником власного препарату, який буде реалізовуватися і в комерційній сфері.
У цих країнах відбудеться третій етап клінічних випробувань вакцини.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив надію, що ця співпраця допоможе завершити розробку вакцини і зробить Ізраїль виробником власного препарату, який буде реалізовуватися і в комерційній сфері.
Ізраїльська вакцина створена на базі вже наявного вірусу (везикулярного стоматиту), на якому за допомогою генної інженерії наростили шип-білок уханьського коронавірусу, що дозволяє вакцині проникати в клітини організму і викликати відповідну реакцію - вироблення тіл на присутність цього самого білкового шипа.
Клінічні випробування вакцини почалися 1 листопада минулого року.
Також стало відомо, що в Україні хочуть випробувати шведський препарат від COVID-19. Біотехнологічна компанія Cyxone подала заявку на проведення в Україні таких випробувань.
Клінічні випробування вакцини почалися 1 листопада минулого року.
Також стало відомо, що в Україні хочуть випробувати шведський препарат від COVID-19. Біотехнологічна компанія Cyxone подала заявку на проведення в Україні таких випробувань.
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