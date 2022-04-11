Українці візьмуть участь у випробуванні ізраїльської вакцини

12:08 13 липня Київ, Україна

Ізраїльську вакцину Brilife компанії NRx Pharmaceuticals протестують на українцях і грузинах.

Про це повідомляє The times of Israel.



У цих країнах відбудеться третій етап клінічних випробувань вакцини.



Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив надію, що ця співпраця допоможе завершити розробку вакцини і зробить Ізраїль виробником власного препарату, який буде реалізовуватися і в комерційній сфері.

"Ми переконалися, що коронавірус нікуди не дінеться і буде з нами ще довгий час. Це дозволить Ізраїлю самостійно виробляти вакцину", - сказав він.