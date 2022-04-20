Українців почали прищеплювати COVID-вакциною Moderna

За минулу добу щеплення від COVID отримали 100 003 людини, при цьому вперше застосовувалася вакцина американської компанії Moderna.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 21 липня.
Так, першу дозу отримали 60 587 осіб, а повністю імунізовані - 39 416 осіб.
Відзначається, що протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1 830 пунктів щеплення і 69 центрів вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 270. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 129, AstraZeneca - 14 984 і Moderna- 1 620.
Так, першу дозу отримали 60 587 осіб, а повністю імунізовані - 39 416 осіб.
Відзначається, що протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1 830 пунктів щеплення і 69 центрів вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 270. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 129, AstraZeneca - 14 984 і Moderna- 1 620.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 778 377 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 778 375 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 501 291 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 279 666 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 11729
- Вінницька обл - 3395
- Волинська обл - 1047
- Дніпропетровська обл - 3244
- Донецька обл - 1 951
- Житомирська обл - 1905
- Закарпатська обл - 1337
- Запорізька обл - 2098
- Івано-Франківська обл - 645
- Київська обл - 2309
- Кіровоградська обл - 667
- Луганська обл - 465
- Львівська обл - 3034
- Миколаївська обл - 1526
- Одеська обл - 4573
- Полтавська обл - 5049
- Рівненська обл - 1140
- Сумська обл - 1826
- Тернопільська обл - 738
- Харківська обл - 2566
- Херсонська обл - 1027
- Хмельницька обл - 1374
- Черкаська обл - 3220
- Чернівецька обл - 1 252
- Чернігівська обл - 2470
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі