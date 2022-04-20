Українців почали прищеплювати COVID-вакциною Moderna

09:51 21 липня Київ, Україна

За минулу добу щеплення від COVID отримали 100 003 людини, при цьому вперше застосовувалася вакцина американської компанії Moderna

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 21 липня.



Так, першу дозу отримали 60 587 осіб, а повністю імунізовані - 39 416 осіб.



Відзначається, що протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1 830 пунктів щеплення і 69 центрів вакцинації.



Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 270. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 129, AstraZeneca - 14 984 і Moderna- 1 620.





З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 778 377 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 778 375 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 501 291 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 279 666 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):