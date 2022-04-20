Українців почали прищеплювати COVID-вакциною Moderna

09:51 21 липня Київ, Україна

За минулу добу щеплення від COVID отримали 100 003 людини, при цьому вперше застосовувалася вакцина американської компанії Moderna.
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 21 липня.

Так, першу дозу отримали 60 587 осіб, а повністю імунізовані - 39 416 осіб.

Відзначається, що протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1 830 пунктів щеплення і 69 центрів вакцинації.

Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 45 270. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 38 129, AstraZeneca - 14 984 і Moderna- 1 620.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 778 377 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 778 375 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 501 291 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 279 666 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 11729
  • Вінницька обл - 3395
  • Волинська обл - 1047
  • Дніпропетровська обл - 3244
  • Донецька обл - 1 951
  • Житомирська обл - 1905
  • Закарпатська обл - 1337
  • Запорізька обл - 2098
  • Івано-Франківська обл - 645
  • Київська обл - 2309
  • Кіровоградська обл - 667
  • Луганська обл - 465
  • Львівська обл - 3034
  • Миколаївська обл - 1526
  • Одеська обл - 4573
  • Полтавська обл - 5049
  • Рівненська обл - 1140
  • Сумська обл - 1826
  • Тернопільська обл - 738
  • Харківська обл - 2566
  • Херсонська обл - 1027
  • Хмельницька обл - 1374
  • Черкаська обл - 3220
  • Чернівецька обл - 1 252
  • Чернігівська обл - 2470