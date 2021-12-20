Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі

Для громадян України, які планують відвідати Чорногорію, встановлені нові правила в'їзду. З 22 липня забороняється в'їжджати на територію Чорногорії на автомобілі.
В'їзд на територію Чорногорії можливий лише в разі прибуття авіаційним транспортом. Про це йдеться в рішенні уряду Чорногорії, повідомляє "Європейська правда".
В'їзд на територію Чорногорії можливий лише в разі прибуття авіаційним транспортом. Про це йдеться в рішенні уряду Чорногорії, повідомляє "Європейська правда".
Відзначається, що без обмежень на автомобілях можуть в'їжджати жителі країн "зеленого" і "жовтого списку", а також ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів, але при наявності негативного ПЛР-тесту, давністю - не більше 720 годин.
У той же час українці можуть в'їжджати в Чорногорію автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.
Туроператор зобов'язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорту. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і вирушати в Чорногорію.
Після прибуття пасажирів до Чорногорії і відразу після перетину прикордонного переходу туроператор зобов'язаний передати кожному пасажиру інформаційну довідку, яка містить опис заходів і рекомендацій Інституту громадського здоров'я Чорногорії, і повідомити пасажиру, що він зобов'язаний дотримуватися зазначені заходи.
У випадках, коли туристичний пакет включає екскурсії, туроператор зобов'язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.
Всі туристи під час перебування в Чорногорії зобов'язані дотримуватися всіх заходів і рекомендації інституту громадського здоров'я.
Влада Чорногорії повторно оголосили епідемію коронавируса Covid-19 на території країни через погіршення динаміки захворюваності. З 22 липня вводяться кілька нових тимчасових заходів, завдяки яким буде попереджено подальше поширення інфекції.
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