Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі

Відзначається, що без обмежень на автомобілях можуть в'їжджати жителі країн "зеленого" і "жовтого списку", а також ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів, але при наявності негативного ПЛР-тесту, давністю - не більше 720 годин.

"В'їзд в Чорногорію здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів при посадці і висадці і виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку та туризму", - йдеться в повідомленні.

У той же час українці можуть в'їжджати в Чорногорію автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.

Туроператор зобов'язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорту. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і вирушати в Чорногорію.