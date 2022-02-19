Україна зайняла 5 місце в Європі по добовому приросту коронавірусних хворих

За інформацією, отриманою на ранок 24 травня від дослідницького центру Worldometers, в світі за минулу добу захворіли на коронавірус 478 004 особи.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 167 531 200 випадків інфікування, з них 478 004 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 478 418 осіб, з них 9 897 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 148,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 28-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 15-у і 2-у позицію відповідно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі