Україна зайняла 5 місце в Європі по добовому приросту коронавірусних хворих

09:15 24 травень Київ, Україна

За інформацією, отриманою на ранок 24 травня від дослідницького центру Worldometers , в світі за минулу добу захворіли на коронавірус 478 004 особи.



Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 167 531 200 випадків інфікування, з них 478 004 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 478 418 осіб, з них 9 897 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 148,5 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.