Україна зайняла 18 місце в антирейтингу за кількістю випадків COVID-19

20:33 19 серпень Київ, Україна

Україна знаходиться на 31-му місці за загальною кількістю виявлених хворих коронавирусной інфекцією і на 18-му місці за кількістю хворих за добу.

Протягом доби в світі в 160 країнах зареєстрували 252 947 випадків зараження коронавірусів.



На 18 серпня в світі зафіксовано 22,3 мільйона випадків зараження, з них 252 000 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 784 258 пацієнтів, з них 6303 за минулу добу.



Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 15 мільйонів чоловік.





У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 31-му місці цього антирейтингу.

У країнах Європи, де діагностовано 3 223 010 випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна, де виявлено 94 436 хворих коронавірус, займає 7 місце.



Зараз в світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.