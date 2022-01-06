Україна займає 81-е місце в рейтингу країн з вакцинації

16:27 27 квітень Київ, Україна

За даними на ранок 26 квітня, Україна знаходиться на 81-му місці в світовому рейтингу країн за темпами вакцинації.



Про це в ході онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомила генеральна директорка Директорату розвитку цифрових перетворень охорони здоров'я МОЗ Марія Карчевич.

"Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, займає 81 місце... Ми очікуємо з цією новою поставкою вакцини AstraZeneca, що наші регіони, відкривши понад 2000 пунктів вакцинації, покажуть нові потужності", - розповіла Карчевич.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 людини були вакциновані вакциною AstraZeneca (Covishield), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб - вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).



Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих більше людей у віці 20-39 років.