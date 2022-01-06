Україна займає 81-е місце в рейтингу країн з вакцинації

За даними на ранок 26 квітня, Україна знаходиться на 81-му місці в світовому рейтингу країн за темпами вакцинації.
Про це в ході онлайн зустрічі "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19" повідомила генеральна директорка Директорату розвитку цифрових перетворень охорони здоров'я МОЗ Марія Карчевич.
За даними Міністерства охорони здоров'я, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 людини були вакциновані вакциною AstraZeneca (Covishield), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб - вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих більше людей у віці 20-39 років.
Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих більше людей у віці 20-39 років.
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