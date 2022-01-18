Україна закупить препарат від коронавірусу "Ремдесивір"
19:11 03 вересень Київ, Україна
МОЗ ухвалило рішення про необхідність закупівлі препарату
"Ремдесивір" для боротьби з коронавірусною інфекцією Covid-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
на брифінгу у четвер, 3 вересня.
"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю"Ремдесивіра". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - зазначив посадовець.
Він також додав, що ці ліки на сьогодні не зареєстровані в Україні.
"Але закон дозволяє нам завести їх та централізовано закупити", - сказав Степанов.
Міністр також додав, що українські лікарні забезпечені необхідними ліками та засобами індивідуального захисту на 1,5-3 місяці.
"Медзаклади забезпечені ЗІЗ. Зокрема 1,5 мільйонами костюмів біозахисту, масками та респіраторами вони забезпечені на 1,5-3 місяці", - підкреслив глава МОЗ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі