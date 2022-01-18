Україна закупить препарат від коронавірусу "Ремдесивір"

19:11 03 вересень Київ, Україна

МОЗ ухвалило рішення про необхідність закупівлі препарату "Ремдесивір" для боротьби з коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у четвер, 3 вересня.

"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю"Ремдесивіра". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - зазначив посадовець.

Він також додав, що ці ліки на сьогодні не зареєстровані в Україні.

"Але закон дозволяє нам завести їх та централізовано закупити", - сказав Степанов.

Міністр також додав, що українські лікарні забезпечені необхідними ліками та засобами індивідуального захисту на 1,5-3 місяці.