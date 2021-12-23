Україна зацікавлена ​​в ізраїльському вакцині від COVID-19

18:45 14 серпень Київ, Україна

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і глава України Зеленський провели телефонну розмову, в якому були порушені проблеми країн в боротьбі з пандемією коронавирусной інфекції.

Зеленський висловив зацікавленість України в придбанні ізраїльської вакцини від COVID-19, яка зараз проходить випробування в Ізраїлі.

Про це глава держави заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, повідомили в Офісі президента.

«Україна повинна бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження і використання вакцини», - підкреслив Зеленський.

В Ізраїлі вакцину від коронавируса розробляє інститут біологічних досліджень (IIBR). Якщо всі випробування пройдуть за планом, інститут може завершити розробку вакцини через рік або навіть швидше.



За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в даний час розробляється 147 потенційних вакцин, з них не менше 17 прийшли до випробувань на людях.





