Україна вперше отримає ковід-вакцину Moderna

17-18 липня в Київ буде доставлено 2 млн доз американської вакцини Moderna.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - зазначив глава МОЗ.
"З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - зазначив глава МОЗ.
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