Україна вперше отримає ковід-вакцину Moderna

12:41 16 липня Київ, Україна

17-18 липня в Київ буде доставлено 2 млн доз американської вакцини Moderna

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



"З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - зазначив глава МОЗ.