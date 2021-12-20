Україна посилює захист від коронавірусу штаму "Омікрон"

19:09 29 листопад Київ, Україна

Мандрівники з країн, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, повідомили в МОЗ.



Йдеться про мандрівників із ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні та Мозамбіку, які провели там понад 7 днів. Тим, хто перебуває на території зазначених країн, радять дотримуватись протиепідемічних заходів та невідкладно звертатися до медзакладів у разі появи симптомів захворювання.



МЗС також радить не відвідувати ПАР, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні та Мозамбік.



Напередодні у ВООЗ повідомили, що координують роботу з великою кількістю дослідників у всьому світі, щоб краще зрозуміти новий штам коронавірусу. Поки невідомо, чи викликає Омікрон більш тяжкий перебіг хвороби та чи має вищу швидкість передачі.



Низка країн уже запровадили обмеження через новий штам. Наприклад, Австралія припинила на два тижні рейси з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Сейшельських островів, Малаві та Мозамбіку. Обмежила поїздки до низки країн Африки і Бразилія, а Канада не пускатиме іноземців, які були у країнах поширення штаму понад 14 днів.



За розрахунками вчених, як повідомляє ВВС, лише 24% населення Південної Африки повністю вакциновано проти коронавірусу, що може спровокувати швидке поширення штаму. У той самий час цілком можливо, що наявні вакцини зможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби.



ВООЗ закликає країни не вводити заборони на польоти для південноафриканських країн через "Омікрон".



В Україні поки хворих на новий штам не виявили. У МОЗ запевнили, що лабораторії працюють на ПЛР-тест-системах, чутливість яких не повинна знижуватися, проте для того, щоб зрозуміти, чи визначають швидкі тести новий штам, потрібні дослідження.