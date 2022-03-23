Україна посилює контроль на кордонах, щоб уникнути ввезення в країну штаму дельта

15:53 25 червня Київ, Україна

Кабмін затвердив рекомендації РНБО щодо протидії штаму дельта, відповідно до яких посиляться вимоги до осіб, які прибули з Індії, Великобританії, Росії та Португалії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, 25 червня.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників посвідки на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів, потрібно безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити в Україну.



У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді в Україну.



Такі ж заходи будуть прийняті щодо громадян України, які прибули в країну з Індії, Великобританії, Росії та Португалії. У разі позитивного результату на коронавірус вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.



Працівники Нацполіції забезпечать супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю санітарної зони для їхнього подальшого транспортування до місць обсервації або в установи охорони здоров'я для їхньої госпіталізації.



Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.



Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.