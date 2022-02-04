Україна стала третьою в Європі за кількістю хворих

На 15 травня Україна піднялася в безрадісному рейтингу країн, де людей, які хворіють на Сovid -19, за минулу добу стало більше. Згідно з даними, в Україні заразилися понад 162 млн осіб. З них впоратися з вірусом вдалося лише 140,3 млн.

За минулий день, 14 травня, в світі виявили понад 697,7 тис. нових інфікованих, померли ще 12,8 тис. хворих. Протягом минулої доби найбільше нових заражених COVID-19 було в Індії (+326,1 тис.), Бразилії (+84,4 тис.), США (+38,2 тис.).

Серед європейських країн за кількістю нових смертей в результаті інфекції Україна стала третьою (після Росії та Польщі), а за кількістю нових хворих - четвертою (попереду Німеччина, РФ, Італія).

Журналісти MYC зібрали інформацію про свіже зведення і безперервно стежать за розвитком подій в Україні та світі.