Україна розширила «зелений список» по коронавірус

10:30 20 липень Київ, Україна

Ще дев'ять країн увійшли в «зелений список» України. Тепер, повертаються з їх території українцям не потрібна 14 денна обсервация.

Самоізоляція є обов'язковою після повернення з країн, де на 100 тисяч населення 55 і більше активних хворих COVID-19.

Після повернення з країн "червоної зони" українці повинні два тижні сидіти вдома або здати ПЛР-тест

Міністерство охорони здоров'я скасував обов'язкову двотижневу самоізоляцію для українців, які повертаються з Албанії, Болгарії, Румунії, Сербії, Чехії та Єгипту. «Зелений список» розширився після того, як Міністерство охорони здоров'я пом'якшив вимоги до третіх країн: 55 активних хворих COVID-19 на 100 тисяч населення, а не 40 на 100 тисяч, як було раніше, повідомляє прес-служба міністерства.

«Після того як був збільшений поріг з 40 активних хворих на 100 тисяч населення до 55 осіб, до переліку країн« зеленої зони »додалося ще дев'ять держав», - повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в неділю, 19 липня.

Для завершення самоізоляції українцям, які в'їхали в Україну з країн "червоної зони", необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Громадяни будуть автоматично виключені з програми "Дій вдома" тільки після того, як отримають в акредитованій лабораторії Центру громадського здоров'я негативний ПЛР-тест.