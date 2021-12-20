Україна пройшла пік нинішньої хвилі епідемії – експерти

17:03 15 листопад Київ, Україна

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, нещодавно оприлюднила прогноз розвитку епідемії в Україні до 23 листопада 2021 року.

За даними групи, за два тижні захворюваність і кількість госпіталізацій більше не зростають, а кількість позитивних ПЛР-тестів знижується на близько 10% за тиждень. При цьому кількість оприлюднених летальних наслідків, незважаючи на певне уповільнення, зростає і перевищує максимальне значення попередніх хвиль у півтора рази. У той самий час показники свідчать, що Україна пройшла пік нинішньої хвилі епідемії.

Про це розповів доктор фізико-математичних наук, координатор групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією SARS-CoV-2 в Україні, Ігор Бровченко.



Початок зниження відсотка позитивних результатів ПЛР-тестів припадає на 29 жовтня – зараз відсоток позитивних результатів становить 38,3% проти 41,0% 28 жовтня. Дещо раніше, 20 жовтня, почалося також зниження кількості позитивних результатів тестів на антиген.

"Ми пройшли пік і це випливає із статистичних даних. Здебільшого ми покладалися на кількість зроблених позитивних ПЛР-тестів. Якщо порівняти кількість зафіксованих випадків та позитивних ПЛР-тестів, то видно, що пік був 28-30 жовтня. Середня кількість зроблених позитивних ПЛР-тестів на день досягала 26 тисяч, в окремі дні понад 33 тисячі позитивних тестів, тому система внесення нових даних була перевантажена і дані завантажувалися з деякими затримками, тому пік епідемії виявився "згладженим", - розповів Бровченко.

За його словами, через такі затримки щодня фіксували близько 22 тисяч нових випадків і здавалося, що в Україні був період плато. Проте разом із падінням кількості позитивних ПЛР-тестів почала падати і кількість виявлених випадків.

"Крім того, ми бачимо, що пік заповненості ліжок у лікарнях пройшов. Виписки почали переважати нові шпиталізації", - зазначив Бровченко.

Він також додав, що не можна говорити про зменшення кількості летальних випадків, але очікується, що найближчими днями смертність внаслідок хвороби почне інтенсивно знижуватися.

"Слід зазначити, що через перевантаженість лікарень вони вже не могли приймати більше пацієнтів. Тому середня кількість госпіталізацій наприкінці жовтня становила близько 5 тисяч і не зростала. Якби не цей фактор, у нас би був чіткий та гострий пік. Найбільш оперативно працювали лабораторії з ПЛР-тестами. Інформація від них надходила з найменшими викривленнями", - додав Бровченко.

Саме завдяки цій інформації було виявлено пік захворюваності – 29 жовтня.

"Ми розуміємо, що тестуються далеко не всі. Це лише близько 20% населення. Але за цим показником можна багато відстежити", - резюмував Бровченко.

Також він додав, що нинішня хвиля коронавірусної хвороби відрізняється від попередніх.. Вона поширюється швидше, але це означає, що вона швидше загасатиме.



Що стосується відкриття шкіл після загасання показників, то, за словами вченого, це, звісно, вплине на показники захворюваності. Однак у кожного регіону "своя історія". Є регіони, де ще не зупинили зростання епідемії, як на Вінниччині, а на Херсонщині відкриття шкіл на плин епідемії вже не так впливатиме.