Україна продовжила контракт із Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу

09:08 24 листопад Київ, Україна

Щорічно фармацевтична компанія Pfizer постачатиме Україні 25 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"МОЗ продовжило контракт з компанією Pfizer на постачання вакцин від COVID-19 на 2022-2023 роки, з чіткими термінами постачання вакцин", - зазначив глава відомства.





Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами За його словами, вакцину використовуватимуть для проведення додаткових щеплень за відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунізації.Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування.

"Україна наближається до цілей, поставлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я - вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року", - сказав Ляшко.

За його словами, повністю імунізовано вже 10 мільйонів українців. Втім, міністр нагадав, що "кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19", і закликав українців вакцинуватися якнайшвидше.