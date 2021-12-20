Україна продовжила контракт із Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу

Щорічно фармацевтична компанія Pfizer постачатиме Україні 25 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, вакцину використовуватимуть для проведення додаткових щеплень за відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунізації.
Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування.
Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування.
За його словами, повністю імунізовано вже 10 мільйонів українців. Втім, міністр нагадав, що "кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19", і закликав українців вакцинуватися якнайшвидше.
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