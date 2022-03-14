15:52 14 червня Київ, Україна

В Україні значно знизилися показники захворюваності на коронавірус, всі області знаходяться в «зеленій» зоні, також відповідно до критеріїв Україна потрапила в зелену зону Євросоюзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді в Офісі Президента в понеділок, 14 червня.

"Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна відтепер увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадки на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що за минулу добу виявили мінімум хворих за рік - 420.



Також прем'єр навів статистику з вакцинації і повідомив, що Україна вже отримала 4,85 млн доз вакцин від коронавірусу.



У свою чергу, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа.



Триває робота над створенням так званого ковід-сертифікату. Він повинен з 1 липня з'явитися в додатку Дія.



Крім того, глава МОЗ доповів про ситуацію з виявленою заборгованістю перед медпрацівниками, яка виникла за квітень-травень.



Зеленський наголосив на необхідності жорсткої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення, і поставив завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість.