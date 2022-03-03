Україна потрапила в список країн, з якими США поділяться вакцинами

США оголосили про те, що поділяться першими 25 мільйонами доз COVID-вакцини зі світом. Серед одержувачів буде Україна.
Про це на брифінгу в четвер оголосив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.
За його словами, з цієї партії США вирішили надати не менше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% отримають країни безпосередньо від США.
За його словами, вакцини отримають держави Латинської Америки, на Карибах, країни Південної і Південно-Східної Азії, а також Африки.
Крім того, вакцини отримають сусіди США - Канада і Мексика, а також Індія і Південна Корея.
Салліван додав, що найближчими днями адміністрація Байдена буде тісно координувати свої дії з платформою COVAX і країнами, які отримають американські вакцини.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі