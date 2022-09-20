Україна отримає від Польщі мільйон доз вакцини від коронавірусу

11:49 20 вересня Київ, Україна

Польська сторона надасть Україні мільйон доз вакцини від коронавірусу COVID-19 та 100 тисяч доз вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Про це у понеділок, 19 вересня, повідомила пресслужба МОЗ Польщі.



Допомога Києву з препаратами стала результатом переговорів міністра охорони здоров'я Польщі Адама Недзельського з послом України в республіці Василем Зваричем.



За даними відомства, співрозмовники також погодили догляд за хворими з України, включаючи транспортування поранених.



Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус - за минулий тиждень зареєстровано близько 37 тисяч нових випадків інфекції, що на 50% більше, ніж тижнем раніше.