Україна отримає 350 тисяч доз вакцини Pfizer до кінця травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця поточного місяця в Україну повинні приїхати 350 тисяч доз вакцини Pfizer.
Таку заяву Шмигаль зробив під час звіту у Верховній Раді про виконання постанови ВР про заходи протидії поширенню COVID-19.
За його словами, також є домовленості на поставку 10 млн доз вакцини Novavax, з них 4 млн очікуються в серпні, надалі передбачається поставка по 2 млн доз щомісяця.
Крім того, зазначив Шмигаль, досягнута домовленість на поставку 10 млн доз вакцини компанії AstraZeneca, в рамках глобальної ініціативи COVAX - 6,8 млн доз, відповідно, очікується 2 млн доз цієї вакцини від Інституту сироватки крові (Індія). По 500 тисяч доз від Інституту сироватки крові може бути поставлено в травні-липні.
Прем'єр-міністр зазначив, що 1,2 млн доз вакцини очікується від Польщі в рамках домовленості з Єврокомісією. Крім того, по 100 тисяч доз обіцяють надати Україні країни-партнери. З 26 травня очікується 500 тисяч доз вакцини Sinovac і ще 200 тисяч доз - на початку червня.
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