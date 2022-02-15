Україна отримає 350 тисяч доз вакцини Pfizer до кінця травня

17:41 21 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця поточного місяця в Україну повинні приїхати 350 тисяч доз вакцини Pfizer

Таку заяву Шмигаль зробив під час звіту у Верховній Раді про виконання постанови ВР про заходи протидії поширенню COVID-19.

"З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин, з них 1,2 млн доз з ініціативи COVAX. З ініціативи COVAX 240 тисяч доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч доз вакцин, у другому кварталі 500 тисяч, інші поставки - в третьому і четвертому кварталі відповідно", - сказав глава уряду.

За його словами, також є домовленості на поставку 10 млн доз вакцини Novavax, з них 4 млн очікуються в серпні, надалі передбачається поставка по 2 млн доз щомісяця.



Крім того, зазначив Шмигаль, досягнута домовленість на поставку 10 млн доз вакцини компанії AstraZeneca, в рамках глобальної ініціативи COVAX - 6,8 млн доз, відповідно, очікується 2 млн доз цієї вакцини від Інституту сироватки крові (Індія). По 500 тисяч доз від Інституту сироватки крові може бути поставлено в травні-липні.



Прем'єр-міністр зазначив, що 1,2 млн доз вакцини очікується від Польщі в рамках домовленості з Єврокомісією. Крім того, по 100 тисяч доз обіцяють надати Україні країни-партнери. З 26 травня очікується 500 тисяч доз вакцини Sinovac і ще 200 тисяч доз - на початку червня.