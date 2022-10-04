Україна отримала понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer проти штаму «Омікрон»

15:40 04 жовтня Київ, Україна





Ця вакцина призначена для бустерного щеплення тих, хто вже пройшли первинний курс вакцинації проти



Вакцину розвезли до більшості областей України: Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Дніпропетровську та інші області. Зокрема, майже 6 тисяч доз вакцини доставили до Донецької області. Поки що на Київщину чи Київ цей препарат не доставили. Україна отримала від Швеції понад 500 тисяч доз вакцини проти штаму коронавірусу «Омікрон» від Pfizer/BioNTech , повідомляє МОЗ.Ця вакцина призначена для бустерного щеплення тих, хто вже пройшли первинний курс вакцинації проти COVID-19 будь-яким із схвалених препаратів.Вакцину розвезли до більшості областей України: Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Дніпропетровську та інші області. Зокрема, майже 6 тисяч доз вакцини доставили до Донецької області. Поки що на Київщину чи Київ цей препарат не доставили.

"Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину", - зазначає головний санлікар Ігор Кузін.

Pfizer та BionTECH розпочали клінічні випробування нової версії своєї вакцини, призначеної для захисту від варіанту Омікрон, на початку 2022 року. У ЄС уже схвалили використання цього препарату.



У середині вересня 2022 р. стало відомо, що Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech.



Наприкінці липня у Чернівецькій області виявили новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5, який у ВООЗ називають «викликаючим занепокоєння».