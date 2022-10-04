Україна отримала понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer проти штаму «Омікрон»

15:40 04 жовтня Київ, Україна

Україна отримала від Швеції понад 500 тисяч доз вакцини проти штаму коронавірусу «Омікрон» від Pfizer/BioNTech, повідомляє МОЗ.

Ця вакцина призначена для бустерного щеплення тих, хто вже пройшли первинний курс вакцинації проти COVID-19 будь-яким із схвалених препаратів.

Вакцину розвезли до більшості областей України: Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Дніпропетровську та інші області. Зокрема, майже 6 тисяч доз вакцини доставили до Донецької області. Поки що на Київщину чи Київ цей препарат не доставили.
"Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину", - зазначає головний санлікар Ігор Кузін.
Pfizer та BionTECH розпочали клінічні випробування нової версії своєї вакцини, призначеної для захисту від варіанту Омікрон, на початку 2022 року. У ЄС уже схвалили використання цього препарату.

У середині вересня 2022 р. стало відомо, що Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech.

Наприкінці липня у Чернівецькій області виявили новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5, який у ВООЗ називають «викликаючим занепокоєння».