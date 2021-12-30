Україна повністю знаходиться у «жовтій» карантинній зоні

13:02 30 грудень Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна входить у Новий рік із відносно стабільною ситуацією із захворюванням на коронавірус. У відомстві зазначили, що в жодному регіоні не був зафіксований спалах захворюваності.



Згідно з інформацією, сьогодні, 30 грудня, дві останні області, які перебували в «червоній зоні», приєдналися до всіх інших регіонів нашої країни. Йдеться про Волинь та Запоріжжя.



Відповідно, відтепер в Україні немає жодної області, яка була б у «червоній зоні» карантину.



Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що коронавірусна пандемія може закінчитися вже наступного року. Цьому не зможе завадити новий штам коронавірусу «Омікрон».