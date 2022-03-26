Україна підійшла до точки неповернення через ситуацію з коронавірусом
11:14 03 листопада Київ, Україна
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов
заявив, що ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи через ситуацію з коронавірусом. За його словами, відповідальність тепер лежить на кожному громадянині України.
Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 листопада.
"Ситуація швидко перетворюється зі складної в катастрофічну. Нам необхідно приготуватися до неминучого - легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб пережити ці випробування з мінімальними витратами", - заявив міністр.
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