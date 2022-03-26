Україна підійшла до точки неповернення через ситуацію з коронавірусом

11:14 03 листопада Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи через ситуацію з коронавірусом. За його словами, відповідальність тепер лежить на кожному громадянині України.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 3 листопада.