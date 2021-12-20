Україна піднялася на дві позиції в світовому рейтингу по приросту COVID-19

08:09 21 березень Київ, Україна

За останні два тижні епідеміологічна ситуація в Україні значно погіршилася, що призвело і до погіршення на дві позиції її положення в світовому і європейському рейтингах за приростом COVID-19.

За добовим приростом коронавірусу Україна посідає восьме місце в світі і четверте - в Європі. Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometers.

Так, за добу 20 березня в світі зафіксовано 507 346 нових випадків зараження COVID-19, більшість в Бразилії (73 450), США (55 908) та Індії (43 815).

Крім того, до першої десятки увійшли Франція (35 345 випадків), Польща (26 405), Італія (23 832), Туреччина (21 061), Україна (15 292), Німеччина (13 665) та Угорщина (11 132).

При цьому за останні 24 години в світі від коронавірусної хвороби померли 8134 людини (260 - в Україні).

Всього з початку пандемії COVID-19 інфікувалися 123,4 мільйона жителів планети, з них 99,4 мільйона побороли інфекцію і 2,7 мільйона - померли від її ускладнень.

Нагадаємо, два тижні тому Україна була десятою в світі по приросту COVID-19 і шостою в Європі.