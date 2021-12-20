Україна за кількістю смертей за добу третя у світі

11:58 16 листопад Київ, Україна

Максимальна кількість інфікованих за минулу добу зафіксована у США, Індії, Бразилії, Великій Британії та Росії. Україна в цьому рейтингу розташована на 9 місці.

Про це повідомляє дослідницький центр Worldometers.
 
Фото: Коронавирус в мире 16 ноября
 

Також відомо, що минула доба була рекордною для України за кількістю летальних наслідків – 838 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. На сьогодні Україна посідає третє місце у світі та друге в Європі за кількістю добових смертей.

Загалом у світі від коронавірусу за минулу добу померло 5586 осіб, заразилося вірусом 426102 людей.

 
Фото: Коронавирус в мире 16 ноября 01