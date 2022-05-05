Україна перейшла рубіж у 800 тисяч випадків COVID-19

09:12 05 грудня Київ, Україна

«Гойдалки» коронавірусу продовжують то підніматися, то опускатися. І все ж захворюваність залишається на досить високому рівні. Так, тільки за минулу добу в Україні було офіційно встановлено діагноз захворювання на коронавірус COVID-19 в 13 825 нових випадків. Це істотно менше вчорашнього високого показника. Але завжди потрібно пам'ятати і про ті невстановлені випадки, коли люди не звертаються до лікаря через легке протікання хвороби.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в суботу, 5 грудня, в Україні подолано рубіж у 800 тисяч інфікованих.

"Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 1 504 особи, летальних випадків - 226, видужали - 14 724 людини", - розповів Степанов.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок сьогоднішнього дня склала 801 716 осіб, 13 421 особа - померли від COVID-19, одужали - 412 533 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України: Вінницька - 18476 (+205) Волинська - 25793 (+328) Дніпропетровська - 43282 (+1 058) Донецька - 25113 (+518) Житомирська - 31 539 (+356) Закарпатська - 24 330 (+263) Запорізька - 35 722 (+1 001) Івано-Франківська - 39058 (+470) Київ - 78291 (+1 541) Київська - 42410 (+955) Кіровоградська - 6071 (+183) Луганська - 6910 (+184) Львівська - 49380 (+561) Миколаївська - 20734 (+376) Одеська - 50 146 (+1 015) Полтавська - 24937 (+405) Рівненська - 33192 (+490) Сумська - 32684 (+604) Тернопільська - 29366 (+359) Харківська - 58622 (+592) Херсонська - 11731 (+333) Хмельницька - 31856 (+444) Черкаська - 26 232 (+704) Чернівецька - 34 924 (+214) Чернігівська - 20 917 (590)

Напередодні президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, в якому розповів "про головні перемоги тижня". Зокрема, глава держави повідомив, що локдауну в грудні не буде.