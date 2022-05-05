Україна перейшла рубіж у 800 тисяч випадків COVID-19

«Гойдалки» коронавірусу продовжують то підніматися, то опускатися. І все ж захворюваність залишається на досить високому рівні. Так, тільки за минулу добу в Україні було офіційно встановлено діагноз захворювання на коронавірус COVID-19 в 13 825 нових випадків. Це істотно менше вчорашнього високого показника. Але завжди потрібно пам'ятати і про ті невстановлені випадки, коли люди не звертаються до лікаря через легке протікання хвороби.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в суботу, 5 грудня, в Україні подолано рубіж у 800 тисяч інфікованих.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок сьогоднішнього дня склала 801 716 осіб, 13 421 особа - померли від COVID-19, одужали - 412 533 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.
Напередодні президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, в якому розповів "про головні перемоги тижня". Зокрема, глава держави повідомив, що локдауну в грудні не буде.
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