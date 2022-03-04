Україна відправила в утиль понад 700 доз COVID-вакцин

15:33 04 червень Київ, Україна

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, на початок червня в Україні утилізовані 742 дози вакцини від коронавірусу.

Відзначається, що в утиль відправлені розбиті і пошкоджені вакцини, а також дози, які не підлягають використанню.



Covishield містить 10 доз вакцини - і на їхнє використання є всього шість годин. Coronavac поставляється в одиничних шприц-дозах. Comirnaty містить шість доз і вимагає дуже низьких температур для зберігання, тому людей прищеплюють, як правило, в одному місці. AstraZeneca містить 10 доз.



Утилізовані вакцини таких виробників: