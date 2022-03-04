Україна відправила в утиль понад 700 доз COVID-вакцин

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, на початок червня в Україні утилізовані 742 дози вакцини від коронавірусу.
Відзначається, що в утиль відправлені розбиті і пошкоджені вакцини, а також дози, які не підлягають використанню.
Covishield містить 10 доз вакцини - і на їхнє використання є всього шість годин. Coronavac поставляється в одиничних шприц-дозах. Comirnaty містить шість доз і вимагає дуже низьких температур для зберігання, тому людей прищеплюють, як правило, в одному місці. AstraZeneca містить 10 доз.
Утилізовані вакцини таких виробників:
Covishield містить 10 доз вакцини - і на їхнє використання є всього шість годин. Coronavac поставляється в одиничних шприц-дозах. Comirnaty містить шість доз і вимагає дуже низьких температур для зберігання, тому людей прищеплюють, як правило, в одному місці. AstraZeneca містить 10 доз.
Утилізовані вакцини таких виробників:
- Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 654 дози
- Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз
- Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech) - 12 доз
- AstraZeneca - 65 доз.
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