Україна відправила в утиль понад 700 доз COVID-вакцин

15:33 04 червень Київ, Україна

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, на початок червня в Україні утилізовані 742 дози вакцини від коронавірусу.
 
Відзначається, що в утиль відправлені розбиті і пошкоджені вакцини, а також дози, які не підлягають використанню.

Covishield містить 10 доз вакцини - і на їхнє використання є всього шість годин. Coronavac поставляється в одиничних шприц-дозах. Comirnaty містить шість доз і вимагає дуже низьких температур для зберігання, тому людей прищеплюють, як правило, в одному місці. AstraZeneca містить 10 доз.

Утилізовані вакцини таких виробників:
  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 654 дози
  • Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз
  • Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech) - 12 доз
  • AstraZeneca - 65 доз.