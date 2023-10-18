В Україні виявили новий штам COVID-19 - Еріс

14:33 18 жовтня Київ, Україна

18 жовтня Міністерство охорони здоров'я України повідомило про виявлення у шести областях країни нового підвиду COVID-19, який отримав назву Еріс.



Цей варіант вірусу виявився пов'язаним із штамом коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон.



МОЗ уточнило, що зараз на території України активно циркулює близько 14 різних штамів вірусу, крім Омікрон. Методом секвенування було виявлено десять випадків підвиду штаму COVID-19 Еріс. Ці випадки зафіксовано у таких областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька.



Симптоми Еріс аналогічні симптомам інших відомих штамів COVID-19 і включають біль у горлі, нежить, задишку, ломоту в тілі, головний біль та пропасницю. Однак цей підвид має специфічну мутацію шипового білка, яка робить його здатним уражати ослаблений імунітет швидше. Попри це Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оцінила глобальний ризик для громадського здоров'я від цього штаму як низький.



За період з 2 по 8 жовтня було зареєстровано 5186 випадків захворювання на коронавірус, з яких 18 випадків були летальними.