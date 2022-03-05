Україна нарощує темпи вакцинації: за два вихідних понад 15 тис.

13:47 07 червень Київ, Україна

Лідерами за кількістю вакцинованих українців на минулих вихідних стали Київ, Львів та Одеса. Протягом 5 і 6 червня вакциновано понад 15 тис. українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



"На цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та в Горішніх Плавнях Полтавської області.



Найбільше громадян було вакциновано в столичному Міжнародному виставковому центрі - 5 048, у Львові на базі стадіону Арена Львів - 2 447 осіб і в трьох центрах в Одесі - 1 329.



Всього в суботу, 5 червня, в центрах вакцинації були імунізовані 6 457 українців, а на наступний день - 8 568.



МОЗ нагадує, що центри масової вакцинації запустили з 29 травня поточного року. Вони відкриваються на стадіонах, спортивних, навчальних та культурних майданчиках для якнайшвидшої вакцинації від коронавірусу всіх охочих.



Центри працюють в 12 містах України.



Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зробили майже 25 тисяч щеплень. З початку кампанії імунізації в країні зробили майже 1 389 000 щеплень, повністю вакциновані менше ніж 250 тисяч осіб.