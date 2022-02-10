Україна знаходиться на 8 місці в Європі по добовому приросту COVID-хворих

11:01 19 травень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 164 909 957 випадків інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 418 998 осіб, з них 13 960 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок 19 травня в світі виявили 612 422 нових випадки зараження коронавірусом.З початку пандемії в світі зафіксовано 164 909 957 випадків інфікування.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 418 998 осіб, з них 13 960 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 143,8 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 18-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6, по летальних випадках - 9-у і 2-у позицію відповідно.